Il Volo, in pre-order l’album Ad Astra (International Edition)

Ilallarga i confini del suo successo internazionale con la release di Ad), disponibile da oggi in preDopo aver ottenuto un successo straordinario con le prime tappe del 2024/2025 World Tour in Giappone e nelle principali capitali europee, con numerose date sold out, Ilallarga i confini del suo successo internazionale con la release di Ad), disponibile da oggi in pre.La nuova versione di Ad– l’ultimo progetto discografico uscito il 29 marzo, il primo composto interamente di inediti – sarà disponibile dal 29 novembre 2024 per Epic Records/Sony Music Italy e sarà arricchita da cinque nuove tracce: una speciale versione inglese di Capolavoro – il brano presentato a Sanremo 2024 e certificato Disco D’Oro – che sarà disponibile da oggi a mezzanotte, Now We Are Free, l’iconico tema de Il Gladiatore di Ridley Scott composto da Hans Zimmer, The Sound of Silence e Hallelujah, rivisitati con arrangiamenti originali di Michael Tenisci e Stefano Marletta, Amazing Grace in un’inedita collaborazione con il soprano di fama internazionale Pretty Yende.