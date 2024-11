Amica.it - Il principe William regge il gioco a un gruppo di studentesse. E diventa una star di TikTok

Con la regina Elisabetta sul trono tutto ciò, forse, non sarebbe successo. Ma da quando la corona è stata ereditata da re Carlo, la royal family britannica si diverte ad essere un po’ meno formale. Una scelta che ha senso: è solo svecchiando l’istituzione che si possono ottenere consensi anche tra le nuove generazioni. Ed è con questo spirito che, venerdì scorso, ilha voluto presi a un divertente siparietto con undiuniversitarie. Unto poi virale, grazie a un video pubblicato su Tik Tok.di Tik Tok all’universitàTutto è successo il 15 novembre, quandoera in visita al Belfast City Campus Centre dell’Ulster University, in Irlanda del Nord.