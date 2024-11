Gqitalia.it - Il Gladiatore II ha anche dei momenti assurdi. Eccoli elencati in una top 8

SPOILER ALERT - questo articolo contiene alcuni dettagli sulla trama del film IlII -Il2 è un kolossal a trattifracassone, il che non significa che sia per forza brutto.I film grandiosi conesistono da un po' e si piazzano entro uno spettro che spazia da The Emoji Movie a Top Gun: Maverick (un capolavoro moderno del grande cinema fracassone). Fortunatamente, Il2 si colloca molto più vicino al secondo.C'è un senso di escalation fino al mozzafiato in tutta la sua storia. Legioni di uomini in marcia e persone che combattono contro i rinoceronti nel Colosseo sanno proprio di cose da Ridley Scott. Pura Eau de Ridley in odore di quella Hollywood tra Anni Ottanta e Novanta in cui i blockbuster, spesso fracassoni, riempivano i cinema.L'unica pecca è che quando si gioca così tanto di iperbole possono scappare deiin cui le cose si fanno davvero poco credibili, quasi assurde.