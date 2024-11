Gaeta.it - I lavori per il nuovo Mercato dell’Unità a Roma iniziano: ecco le novità attese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sono in corso iper la riqualificazione del, situato in Via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati di. Partito nell’ambito del progetto di valorizzazione degli spazi pubblici in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica nel 2025, l’intervento si propone di trasformare una struttura storica, ottimizzando l’esperienza dele ripensando le sue caratteristiche architettoniche e funzionali.Il progetto e i finanziamentiIl progetto ha un valore di circa 4 milioni di euro, finanziato attraverso fondi giubilari ed è promosso daCapitale insieme al I Municipio. La società Giubileo 2025 Spa ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore, mentre l’architettura del progetto è stata concepita dall’Arch. Antonio Atripaldi del ADAT Studio, con un approfondimento ingegneristico da parte di LaSIA SpA.