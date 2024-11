Ilrestodelcarlino.it - Giunta della Regione Emilia Romagna, de Pascale: “Sull’alluvione cambiare passo”

Bologna, 18 novembre 2024 – “La prima cosa in assoluto è quella dinelle relazioni col governo sul tema dell’alluvione”. Michele delo aveva detto in campagna elettorale e lo ribadisce ora, da neo governatore, nella sede del comitato elettorale a Bologna. MICHELE DEIN"Mi prendo un giorno per festeggiare, credo meritatamente – sorride de–. Poi si parte col lavoro, l’insediamento e la”. Si apre anche la partita del nuovo sindaco di Ravenna, dove deè ancora ufficialmente sindaco. “Io devo gestire anche la transizione nella mia città, sono molto riconoscente e grato alla comunità di Ravenna che ora dovrà andare a elezioni. Ognisi farà, siamo già al lavoro da domattina”. Il neo governatore promette dunque di mettersi a lavorare a testa bassa sullache lo dovrà accompagnare nel governoper i prossimi 5 anni.