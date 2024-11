Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Bernal verso il ritorno da capitano?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 18 novembre 2024 - Prima le voci di un presunto interessamento di Jonas Vingegaard per rinforzare la sua Visma-Lease a Bike e poi le indicazioni diopposto che lo vedono sempre più al centro del progetto Ineos Grenadiers, squadra che ha voglia di tornare a recitare un ruolo di peso in stagione e in particolare nei Grandi Giri: Egannelsogna iltra i protagonisti del ciclismo dopo un triennio molto complicato. I dettagli Correva gennaio 2022 quando il colombiano, durante un allenamento con la bici da cronometro a Bogotà, impattò violentemente contro un autobus fermo. Il bilancio fu terribile: numerose fratture e la paura prima per la vita e poi per la carriera, a sua volta già complicata in precedenza dalla scoperta di avere una gamba più lunga dell'altra che aveva causato una scoliosi con schiacciamento di una vertebra generato da un mal posizionamento prolungato proprio in bici.