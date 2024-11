Donnapop.it - Federica Petagna ha fatto Miss Italia prima di Temptation Island? Conosciamola meglio

Leggi su Donnapop.it

è una delle concorrenti die del Grande Fratello 2024. Ha anche partecipato a? Scopriamo tutto di seguito!Leggi anche: Alfonso Signorini pesca da: una famosa fidanzata finisce al Grande Fratello, ecco chi èEstetista specializzata in manicure e smalto,è una giovanissima ragazza con una professione ben avviata. Appassionata di televisione, è protagonista di diversi reality, tra cuie Grande Fratello. Cosa altro sappiamo di? Ecco tutto sulla sua vita! View this post on InstagramA post shared by •FP• (@fede)EtàPatagna ha 20 anni: è nata a Napoli nel 2004. Non siamo a conoscenza della data precisa della sua nascita.Fratello e fidanzatoPer otto anniè stata fidanzata con Alfonso D’Apice, anche lui napoletano.