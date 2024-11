Doppietta di Wullaert e Sampdoria ko L’Inter Women tiene il passo delle prime

Leggi su Ilnerazzurro.it

Decima giornata di campionato per, chiamata alla trasferta di Genova, sponda blucerchiata, dopo la vittoria di misura sulla Lazio e il successo per 5-2 in Coppa Italia sul campo del Parma. Le ragazze di mister Piovani ha regalato una performance straordinaria, conquistando una vittoria convincente; un 3-0 che non ha lasciato scampo alle avversarie, lache, con la sconfitta odierna, rimane ancorata all’ultimo posto in classifica.Le nerazzurre hanno dominato la gara, grazie a una superba prestazione di Tessa, portandosi a casa tre punti preziosi in chiave classifica, complice anche il pareggio della Fiorentina che riporta le nerazzurre a -1 dal secondo posto.Primo tempoLa gara dello Stadio Sciorba di Genova si sblocca dopo soli 15? con il primo dei due gol di Tessa Wullahert, imbeccata da un passaggio millimetrico di Detruyer al termine di un’azione ben orchestrata con l’ausilio di Merlo e Magull; davanti al portiere, la belga non si fa intimorire e sigla il gol del vantaggio che rompe gli equilibri del match.