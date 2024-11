Ilfattoquotidiano.it - Ci sono due modi in cui le persone vivono l’inverno: qual è il tuo e cosa puoi fare per godertelo al meglio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lei si chiama Kari Lebowitz ed è autrice di ‘Come affrontare‘ ma anche colei che sta per smontare le certezze di tanti sul fatto di avere quello che viene chiamato Disturbo Affettivo Stagionale. La psicologa ha parlato con il Guardian e il New York Post, ora che è arrivato novembre e il tempo per parlarne pare quello giusto, riprende la faccenda. In poche parole – e questo pare adattarsi ad altre autodiagnosi simili – il disturbo comunemente conosciuto come SAD (Seasonal Affective Disorder) non ècheautodiagnosticarti permagari dei post social.Il disturbo affettivo stagionale, o SAD, è una sottocategoria della depressione clinica e “la diagnosi si basa sul soddisfacimento dei criteri specifici” e Lebowitz approfondisce: “Lerientrano in due categorie: coloro che si sentono più giù in inverno, con un umore peggiorato in risposta alla mancanza di luce; e coloro che hanno una reazione molto normale e sana al cambiamento di luce, ma non la interpretano in questo modo”.