Chi è Michele De Pascale, il nuovo presidente dell'Emilia-Romagna

Il, come ampiamente previsto, èDe. Nato il 20 gennaio 1985 a Cesena e cresciuto a Cervia, dopo il diploma scientifico, si iscrive a medicina ma non completa gli studi. Sposato con Laura da 11 anni, è padre di due figli, Giacomo e Gaia. La sua vita è stata segnata da due episodi drammatici. Nel 2011, a 26 anni, mentre è assessore a Cervia ha un grave incidente stradale a seguito del quale resta in coma per 10 giorni. Nel 2016 invece, mentre è segretario del Partito democratico di Ravenna, Enrico Liverani, candidato sindaco, muore in un incidente stradale. Delo sostituisce e viene eletto sindaco al secondo turno con il 53,32 per cento dei voti. Nel 2021 viene riconfermato ottenendo oltre il 59 per cento preferenze al primo turno.