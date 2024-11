Gaeta.it - Celebrazioni per il 40° anniversario di laurea dei medici napoletani: un omaggio alla dedizione

L'Ordine deiChirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia sta onorando un importante traguardo con una celebrazione che si estende su quattro giorni. I festeggiamenti riguardano i 110 professionisti del settore sanitario che hanno conseguito lanel 1984. A conclusione della cerimonia, che si concluderà domani, iriceveranno medaglie in segno di riconoscimento per il loro impegno e la loro resilienza nella professione.L'importanza della celebrazioneLa cerimonia che si svolge in questi giorni è un'affermazione dellae del sacrificio che caratterizzano il lavoro dei professionisti della salute. Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei, ha espresso l'importanza di questo evento, sottolineando che celebrare i 40 anni drappresenta un modo per dare valore a un impegno costante.