Calcio. Eccellenza. Cenaia vola, il derby al Perignano

Pisa 18 novembre 2024 – Il superditra Fratrese Mobilieri Ponsacco si tinge di rossoblù, ed è il rossoblù dei padroni di casa che allo Stadio ‘Matteoli’ battono 2 – 1 i cugini di Ponsacco. Doppio vantaggio della squadra di mister Roberto Falivena con le reti di Viola nella prima frazione e di Regoli nella seconda. Allo scadere accorciano i Mobilieri Ponsacco con Imbrenda ma non c’è più tempo. Il Fratresaccorcia così la classifica e si porta a soli due punti da quella di mister Massimo Macelloni. Undicesima piazza per i Mobilieri, dodicesima per il Fratres. Questo il tabellino. Fratres: Serafini A., Ricci, Mogavero, Papi, Genovali, Lucaccini R., Mariani T., Viola, Taraj, Misseri, Rossi G.. A disposizione Becherini, Brisciani, Zocco, Regoli, Forte, Napoli, Hoxha, Venturin, Bracci.