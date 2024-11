Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli valuta il ritiro: cosa succede

News Tv.con le”. Il percorso dell’ex compagna di Paolo Bonolis nel talent show di Rai 1 continua ad essere pieno di ostacoli. Laè bersagliata dagli acciacchi e in ogni puntata finisce al ballottaggio. A quanto pare, però, i problemi fisici sarebbero più gravi del previsto e la concorrente starebbendo l’idea di ritirarsi definitivamente. (Continua.)Leggi anche: Verissimo,parla di sua figlia Silvia: «Quando dice “mamma ti amo” è meraviglioso»Leggi anche: “Gf Vip”,dice addio al programmaChi èè un’imprenditrice e da qualche anno ormai anche un personaggio televisivo. È laureata in Scienze della Comunicazione ed è alla guida della SDL TV, agenzia di scouting che si occupa di provinare i personaggi che poi ritroviamo nei programmi di Paolo Bonolis, in particolare “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”.