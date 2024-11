Lanazione.it - Autunno a Teatro 2024, a Calci due spettacoli gratuiti

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 18 novembre- Dopo i concerti in piazza e il cinema all'aperto che hanno caratterizzato l’estate, con l’arrivo dell’le attività culturali promosse dall’amministrazione comunale disi spostano a, grazie alla collaborazione con Intesadi Castelfranco di Sotto e con l’Unità Pastorale della Valgraziosa. Al CinemaValgraziosa torna la tradizionale rassegna: due appuntamenti, venerdì 22 e domenica 24 Novembre, aperti a tutta la cittadinanza, famiglie e bambini. "Prosegue anche quest'anno la proficua collaborazione con l’unità Pastorale della Valgraziosa, che ringraziamo per la disponibilità del, e con l'associazione Intesadi Castelfranco, attraverso la quale possiamo arricchire l’offerta culturale per i nostri cittadini e non solo – sottolinea Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alla cultura -.