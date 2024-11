361magazine.com - Atp Finals: Sinner di nuovo nella storia e per lui guadagni da record

L’azzurro si è laureato campione alle Nitto ATPdi TorinoDi giorno in giorno, Jannikcontinua a scrivere laazzurra del tennis. Ieri, 17 novembre, si è laureato campione delle NITTO ATPdi Torino, diventando il primo azzurro a ottenere questo successo.Solo qualche anno fa Matteo Berrettini era stato il primo italiano allee nemmeno qualche anno dopo il trofeo è nelle mani dell’altoatesino.Il numero uno al Mondo si è imposto, dopo un percorso netto, in finale contro l’americano Taylor Fritz, con un doppio 6 – 4.Leggi anche: Tennis, altro tripudio per: si avvicina la semifinale “Questo è probabilmente il più bell’evento dell’anno e sapere che per altri cinque anni sarà in Italia è fantastico. Sono onorato e voglio ringraziare Andrea (Gaudenzi, Presidente dell’Atp, ndr.