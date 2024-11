Ilfattoquotidiano.it - “Alla prossima alluvione se lo ricorderanno”: il tweet di Rita Dalla Chiesa dopo la sconfitta in Emilia. Poi il dietrofront: “Mi è uscita male”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

se lo“. Fa discutere ilcon cui la deputata di Forza Italia, ex conduttrice Mediaset, commenta il risultato delle Regionali in-Romagna, che hanno visto il candidato del centrosinistra Michele De Pascale vincere ampiamente sulla sfidante del centrodestra Elena Ugolini. Il riferimento è ai disastri ambientali che nell’ultimo anno hanno colpito più volte il territorio della Regione. Il post di Dè stato pubblicato in risposta a quello di un altro parlamentare, il senatore leghista Claudio Borghi, che aveva scritto: “InRomagna già spala bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”.L’ha attirato sulla deputata una valanga di critiche, a cui ha cercato di rispondere con una serie disuccessivi: “Ho sofferto moltissimo per l’durante terremoto e inondazioni.