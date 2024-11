Lapresse.it - Al Politecnico di Torino industria e ricerca accademica insieme per la mobilità del futuro

Veicoli elettrici e ibridi, batterie, componentistica, ma non solo: le frontiere dellanell’ambito del trasporto sostenibile abbracciano discipline diverse e complementari, tutte protagoniste aldi, che rilancia la propria solida tradizione nel settore trasportistico volgendo sempre più lo sguardo aldella. L’Ateneo ha investito molto, infatti, nelle tecnologie legate al trasporto sostenibile, proponendo un approccio multidisciplinare sottolineato dalla costituzione di due Centri Interdipartimentali, che mettono appunto a sistema competenze differenti. I Centri CARS-Center for Automotive Research and Sustainable mobility e PEIC-Power Electronics Innovation Center infatti permettono la convergenza delle competenze provenienti da diverse discipline, coinvolgendo diversi gruppi diall’interno del, e lavorano quotidianamente a fianco di aziende leader nazionali e internazionali per affrontare le sfide dell’elettrificazione e della duplice transizione digitale e sostenibile nel settore dei trasporti.