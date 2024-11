Agi.it - Un solo tifoso estone in Azerbaigian, odissea per uno 0-0

Leggi su Agi.it

AGI - Un'autenticadi tre giorni per assistere allo 0-0 di una nazionale di cui seima che non è neppure la tua: è quella vissuta dal 44enne inglese Mark Corbett, unico sostenitore al seguito dell'Estonia nella trasferta di sabato sera invalevole per il gruppo C1 di Nations League. Corbett vive a Tallinn ed è un fan della nazionale baltica: era stato attratto dall'idea di visitare un Paese nuovo tra Caucaso e Mar Caspio ma non poteva immaginare a cosa sarebbe andato incontro. Ilera partito da Tallin per Roma e da li' aveva preso un volo per Baku, dando per scontato che la partita si sarebbe disputata come di consueto nello Stadio olimpico della capitale, già teatro della finale di Europa League del 2019 tra Chelsea e Arsenal o al più nel vicino Tofiq Bahramov Republican Stadium.