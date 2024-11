Calciomercato.it - “Un fondo comprerà il club”: arriva l’annuncio sul futuro

Un altro storicodi Serie A potrebbe passare ad un: il grande ex non ha dubbi suldella societàIl calcio italiano continua a vivere un periodo di grande transizione: sono sempre più presenti i fondi alle spalle deiitaliani di massima serie e non solo.Unacquista lo storicodi Serie A (LaPresse) -Calciomercato.itIl fenomeno dei fondi che investono nel calcio è sempre più diffuso. La scorsa estate si è registrato l’ingresso di Oaktree a capo dell’Inter, ma sono numerose le società gestite da fondi in Italia e non solo. Basti pensare che ilCvc ha investito non su una o più squadre ma su interi campionati. In particolar modo, ha stipulato accordi con la Liga e la Ligue 1, investendo dunque in Francia e Spagna.Più in generale, solo nelle massime divisioni italiana, inglese e spagnola si contano quasi 30 proprietà gestite da fondi su un totale di 78, per una quota del 33 per cento circa.