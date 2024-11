Iltempo.it - Trump piè veloce e quel bradipo di Ursula

Siamo un Paese curioso. La grande intellighenzia italiana ci ha fracassato i zebedei per due mesi spiegandoci che avrebbe vinto Kamala Harris. Il macellaio di fronte casa mia avrebbe votato. Adesso, che ha vinto il macellaio,la stessa Italia più marziana del marziano Musk sta spiegando al Presidente degli Stati Uniti come dovrebbe fare il governo. Detto questo, in America si è votato una settimana fa e già il mondo conosce i volti che guideranno gli Usa e sta prendendo le contromisure. A partire da Zelensky che ha deluso ifan progressisti aprendo a. Al netto della risata atlantica che produce questo ennesimo provincialismo all'italiana, allo stesso tempo in Europa abbiamo votato a giugno. Mentre cadono o traballano i governi socialisti di mezza Europa, siamo alle prese con esami e veti contro l'unico Paese di peso dell'Unione che ha un governo stabile.