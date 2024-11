Isaechia.it - Temptation Island, famosa coppia pronta alle nozze: “Finalmente ci sposiamo!”. Il matrimonio in Polinesia la prossima estate

Fiori d’arancio per un’iconicadi!Antonella Elia a breve si sposeràcon Pietro Delle Piane!L’annuncio è stato dato dalla showgirl nel corso del programma Storie di donne al bivio, il salotto di Monica Setta. I fiori d’arancio, tanto attesi, si terranno lain.Le parole della Elia alla conduttrice:Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire ‘sì’ a Pietro. È arrivata eci sposeremo. L’idea è quella di organizzare una cerimonia tutta rosa indove saremo dall’1 agosto fino ai primi di settembre. Ma è probabile anche che Pietro mi proponga di dirgli sì prima della partenza cioè il 31 luglio. View this post on Instagram A post shared by Pietro Delle Piane (@pietrodellepiane)Ai microfoni di Monica Setta l’ex volto del Grande Fratello Vip e diha poi smentito di essere amica di Adriana Volpe:Una volta me l’hanno chiesto e ho detto che non sono amica di Adriana.