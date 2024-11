Svelate le spese | Frattesi è costato più di Pavard E Zielinski non è arrivato a costo zero

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il bilancio dell’Inter per la stagione 2023-2024, chiuso con una perdita di 85 milioni di euro in calo rispetto all’anno precedente, rivela alcuni dettagli significativi riguardo alle operazioni di mercato condotte dalla società nerazzurra, che ha visto trionfare la squadra con il ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella.I numeri emersi dal fascicolo ufficiale mostrano l’andamento delle operazioni di mercato legate agli acquisti di giocatori come Davide, Benjamin, Marko Arnautovic, e Piotr, oltre a diverse cessioni che hanno contribuito al rafforzamento del bilancio.Acquisti e cessioniNel bilancio dell’Inter, la società ha reso pubblico l’importo complessivo degli investimenti in diritti per le prestazioni dei calciatori, pari a 126,9 milioni di euro.