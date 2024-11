Terzotemponapoli.com - Semplici: Serie A Tra Sorprese e Favoriti, Il Campionato Si Accende

LaA sta entrando nel suo pieno svolgimento, con ilche diventa sempre più incerto e competitivo. Molte squadre si contendono i primi posti, facendo crescere l’attesa per il proseguo della stagione. Leonardo, ex tecnico di Pisa, SPAL, Cagliari e Spezia, ha commentato a Tuttomercatoweb la lotta per lo Scudetto, sottolineando che, nonostante diverse squadre stiano sorprendendo, l’Inter rimane la favorita grazie all’esperienza dei suoi giocatori e alla continuità del progetto con Inzaghi. Tuttavia,ritiene che i nerazzurri siano parzialmente concentrati sulla Champions League, il che potrebbe influire inconsciamente sulle loro prestazioni in: Le Difficoltà del MilanSecondo, il Milan sta affrontando delle difficoltà, principalmente a causa della mancanza di continuità, un problema che potrebbe essere attribuito al recente cambio di allenatore.