Thesocialpost.it - Paura nella notte, macchina prende fuoco: coinvolto anche un negozio

Leggi su Thesocialpost.it

in via Marsano, nel quartiere di San Fruttuoso, dove un’auto ha presodopo un incidente, coinvolgendoun locale adiacente.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida del veicolo avrebbe perso il controllo, finendo contro un muro. Fortunatamente, è riuscito a uscire dall’auto prima che questasse. Le fiamme si sono rapidamente propagate, raggiungendo il retro di unAcqua e Sapone, causando danni significativi.Sul posto sono intervenuti i vigili del, il 118 e la polizia locale. I pompieri hanno impiegato oltre 20 minuti per domare l’incendio, che ha distrutto il veicolo e danneggiato il locale adiacente. L’uomo alla guida è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino, riportando ferite non gravi.La polizia locale ha chiuso via Marsano per più di un’ora, consentendo la bonifica della carreggiata danneggiata dal rogo.