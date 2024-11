Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini conquistano il terzo posto al Finlandia Trophy

Arriva un altro piazzamento sul podio dal2024, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena questo fine settimana presso l’Ice Hall di Helsinki. Dopo ildi Daniel Grassl e Lara Naki Gutmann infatti Rebecca-Filipposi sono piazzati sul gradino più basso del podio in occasione della prova delle coppie, mettendo la firma ad una spedizione estremamente positiva per gli atleti azzurri, posizionatisi tutti in top 3.Non mancano tuttavia i rimpianti per gli allievi di Rossana Murante, scivolati di una casella rispetto allo short a causa di un libero caratterizzato da qualche imprecisione di troppo. A pesare maggiormente sono stati i passaggi a vuoto negli elementi di salto in parallelo, con un triplo salchow eseguito con caduta del cavaliere e una sequenza doppio axel/axel viziata da una defaillance della dama.