Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas senza paura. Ostacolo Prata di Pordenone. Monaci: "Ci siamo preparati bene. L’avversario è forte»

Trasferta adiper. Stasera alle 17,30, con consueta diretta streaming su Volleyball world tv, i biancoblù vanno a caccia di conferme dopo la brillante vittoria per 3-1 su Porto Viro, affermazione coincisa con l’atteso ritorno in campo di Gabriele Nelli. "Ciper questo appuntamento – ha detto alla vigilia del match l’assistente allenatore Marco–.felici per la vittoria che abbiamo conquistato nell’ultimo turno del torneo, ora andiamo ad affrontare un’altra squadra moltodiha confermato vari giocatori che erano già presenti nel roster della scorsa stagione, come Alberini, Terpin, Katalan e Scopelliti e ha fatto anche buoni innesti di mercato come l’opposto Gamba, moltosia in battuta sia in attacco. Hanno avuto un ottimo avvio di campionato e stanno giocando, noi dovremo farein battuta ed essere bravi nella correlazione muro-difesa.