Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana 18-24 novembre 2024 con la classifica

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 18 al 24? Il quadro astrale si lascia condizionare dall'ingresso del Sole in Sagittario, che cambia molte situazioni in corso anche perché ci sarà l'incontro con Mercurio. Da 3 a 5 stelle, il famoso astrologo rivela anche lasegno per segno, approfondendo tre argomenti: amore, lavoro e fortuna.leFox dal 18 al 24: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: occorrerà essere pazienti perché le stelle causano un po' di incomprensioni. Per fortuna la forza di combattere non mancherà. L'intolleranza potrebbe trasformarsi in insofferenza. Se l'amore è saldo, non c'è nulla da temere. Lavoro: qualche dubbio ad inizioc'è, ma il prossimo sarà un anno di rinascita. A fineci saranno delle novità molto belle.