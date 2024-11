Nuovo annuncio per l’amministrazione Trump | all’Energia ci sarà Wright ad di una società che estrae petrolio con il fracking

Leggi su Open.online

Donald, in campagna elettorale, ha più volte annunciato di voler aumentare la produzione die gas statunitense. La scelta del segretario per l’Energia non poteva che rispecchiare le sue intenzioni: il presidente eletto, per il ruolo, ha nominato Chris. Si tratta dell’amministratore delegato di Liberty Energy,impegnata nel, la tecnica che permette di estrarre gas etramite la perforazione delle rocce e la loro “fratturazione” con il liquido. Ciò che la stampa americana fa notare, subito dopo l’, è chenon abbia alcuna esperienza a Washington. Si tratta di un uomo d’affari persuaso dall’idea che la povertà si possa sconfiggere sfruttando i combustibili fossili. In passato,ha definito «un’esagerazione» l’allarme per il surriscaldamento globale.