Nuova scuola per l'infanzia 'Collodi'. Approvato il progetto definitivo

Senza dubbio una bella notizia. E’ statoilesecutivo per i lavori di riqualificazione funzionale e di messa in sicurezza strutturale dell’edificio delladel"Collodi", ubicata in via della Chiesa a Marlia, nel Comune di Capannori. La conferma giunge dalla determinazione numero 1452 dello scorso 15 novembre, due giorni fa. Ma l’intervento va oltre, poiché prevede di ampliare e migliorare la distribuzione dei servizi su tutto il complesso, in particolare l’incremento del numero di aule che passerà da sei a nove, sia grazie ad un modesto incremento di superficie utile, sia al rinnovato utilizzo di alcuni spazi. La struttura necessita di lavori che portino all’adeguamento sismico e di prevenzione incendi, oltre all’efficientamento energetico. L’obiettivo del Comune di Capannori è quello di procedere alla completa messa a norma dell’edificio: l’intervento di riqualificazione funzionale, adeguamento sismico, energetico e dell’antincendio, è compreso nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025.