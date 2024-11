Sport.quotidiano.net - Nations League: goleada per Germania e Olanda, tutti i risultati della quinta giornata

Milano, 17 novembre 2024 - Nove partite giocate ieri per chiudere ladi. Nella Lega A,volano ai quarti di finale dopo le nette vittorie contro Bosnia e Ungheria. Sale in Lega B la Svezia di Gyökeres, ancora a segno contro la Slovacchia. Pareggia la Turchia di Montella, che perde Calhanoglu per un problema fisico. Grande equilibrio nel gruppo di Repubblica Ceca e Albania, con una classifica ancora in equilibrio. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di ieri sera. Lega A, Gruppo 3: lane fa sette alla Bosnia, pokerall’Ungheria Tutto troppo facile per, che dilagano rispettivamente contro Bosnia e Ungheria. I tedeschi si assicurano il primo posto nel girone grazie a un netto 7-0: apre le danze Musiala, poi arrivano le doppiette di Kleindienst e Wirtz e i gol di Havertz e Sané.