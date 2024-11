Tg24.sky.it - Nasce Connessi, il nostro nuovo programma tv e social

Leggi su Tg24.sky.it

Quante volte vi siete resi conto che una notizia ascoltata al tg o letta su un giornale avrebbe cambiato - anche se in minima parte - la vostra vita? Per esempio informandovi di una novità fiscale, di una legge in discussione o di un caso di cronaca nella città in cui vivete. Altre volte leoni tra quello che accade nel mondo e la routine quotidiana sembrano invisibili, ma non per questo non ci sono.Che cos'èadotta questa prospettiva per raccontare l'attualità: cercare di capire in che modo quello che accade ogni giorno ci riguarda e cosa è possibile fare per cambiare le cose in meglio. Insieme a Chiara Piotto che presenterà il, si siederanno intorno al tavolo ogni settimana ospiti conosciuti per la loro capacità di analizzare, raccontare e informare sui