Myrta Merlino è fuori da Pomeriggio 5, forse Serena Bortone al suo posto

rischia di perdere la conduzione di5. Come riportato da Oggi e Dagospia, gli ascolti non entusiastici del programma potrebbero aver convinto Mediaset a dare una svolta al format, iniziando dal cambiamento della conduzione. Nonostante l’impegno e la presenza della, il programma non ha raggiunto i numeri sperati, e così i vertici del Biscione sembrano intenzionati a rinnovare l’intero programma, con l’obiettivo di riacquistare l’appeal che negli anni passati aveva caratterizzato5. Dunque, secondo quanto riferito da Dandolo a Oggi, Mediaset avrebbe già scelto la sostituta diper la prossima stagione di5 che, di conseguenza, verrà lasciata a casa. Chi sarebbe il nuovo volto di5? Il nome non è ancora stato svelato ma si tratterebbe, secondo i rumors, di una persona nota e attualmente con un contratto Rai.