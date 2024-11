Quotidiano.net - Morire per rifarsi il naso, la denuncia di una 26enne: “Operata in quello studio, potevo finire anche io così”

Cesena, 17 novembre 2024 – “io al suo posto”. Martina Veneruso,di Cesena, studentessa in scienze motorie, si èa gennaio di rinoplastica nello stessomedico di Roma in cui ha perso la vita Margaret Spada. Veneruso cosa ha pensato quando ha saputo della tragedia successa a Margaret? “I primi giorni ero sotto choc. Poi con il passare delle ore ho sentito un coinvolgimento emotivo forte e ho pianto. Ho pensato che al posto di Margaret ci sarei potuta essere io o qualche altra ragazza”.lei è stata sottoposta a un intervento simile adella 22enne siciliana, come ha trovato questodi Roma? “Tramite i social, su Tik Tok”. Cosa l’ha convinta chepoteva essere il posto giusto? “È stata una testimonianza di una ragazza sui social che raccontava la sua esperienza e io ho rivissuto lo stesso disagio fisico che aveva provato lei, e un po’ ingenuamente mi sono fidata”.