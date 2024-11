Gaeta.it - Mediaset cambia il palinsesto: nuova puntata di Segreti di famiglia in seconda serata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 17 novembre,introduce unmento significativo nella programmazione, con la serie turca “di“, nota con il titolo originale “Yargi“. Dopo aver ottenuto ottimi risultati durante il daytime su Canale 5, il programma torna con un nuovo episodio inedito stasera, occupando lo slot in. Questo articolo esplora i dettagli di questa decisione e le aspettative per l’episodio di oggi.di: il percorso della serie“di” ha avuto un percorso altalenante nell’ultima stagione. Dopo una prima fase in primasu, la serie ha subito una sospensione che ha lasciato i fan con alcune domande. Questo ha portato a una riorganizzazione del, con l’arrivo della serie nel pomeriggio di Canale 5, dove ha sostituito “Endless Love“.