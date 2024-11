Quotidiano.net - Maternità surrogata. Il reato universale è legge. Ma sono già pronti 50 ricorsi

Domani lasullasarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma cinquanta coppiegià pronte ai. Quella sulla gestazione per altri vietata agli italiani anche all’estero – che il segretario di +Europa Riccardo Magi ieri ha definito incostituzionale – è unaproposta dalla deputata Carolina Varchi di Fratelli d’Italia. Mattarella in realtà l’ha firmata il 4 novembre scorso, prima di partire per la Cina. La notizia la dà direttamente il Quirinale dopo le indiscrezioni sul fatto che il provvedimento fosse ancora in attesa di ok, nonostante ieri fosse l’ultimo giorno per la firma dopo l’esame sommario di costituzionalità. UN ATTO DOVUTO Marco Cappato e l’avvocata Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, parlano di "un atto dovuto che non sorprende vista la linea del presidente di firmare anche atti in palese contrasto con la normativa europea, come nel caso dellasulla carne coltivata poi annullata dall’Ue".