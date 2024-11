Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 2-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’americano risale da 0-30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda di servizio.40-A Doppio fallo di, il primo della partita.40-40 Largo stavolta il rovescio incrociato del.A-40 Scambio durissimo.stecca di diritto, impressiona la solidità di.Seconda di servizio.40-40 Ace esterno, la palla colpisce uno spicchio di riga.30-40 Rovescio in contropiede sulla riga diin uscita dal servizio.aveva già fatto un miracolo nel rispondere.15-40sparacchia fuori il diritto.15-30 Risposta vincente disulla seconda di. Diritto lungolinea.15-15 Grande risposta di, in rete il rovescio del.15-0è una macchina in battuta. Servizio vincente al centro a 227 km/h.3-3 Largo il passante di rovescio incrociato in corsa dello statunitense.