Oasport.it - LIVE Moto2, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Gonzalez comanda su Salac e Ogura, subito fuori Vietti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16 giri: Canet prova a scappare manon molla e rimane a 351 millesimi, poia 840 millesimi. Moreira all’attacco del nipponico vuole il suo primo podio in.-17 giri: Canet all’assalto di! Attacco sul rettilineo e sorpasso!!!terzo rimane in attesa a 8 decimi con Moreira negli scarichi.-18 giri: Canet vola! 1:43.315 e si porta a soli 361 millesimi daterzo, poi Moreira e Agius. Arbolino solo 19°.-19 giri:prova a scappare con 869 millesimi suche passa, ma ora è Canet secondo!-20 giri:al comando su, quinto Canet-20 giri: cadono anche van den Goorbergh e! Che peccato per il nostro alfiere!!-21 giri: in curva 5 cadono Garcia, Navarro e Dixon!-21 giri: Canet ha sprecato tutto con una partenza pessima ed è 10°!sesto passa Oncu!PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma diche prende il comando davanti ae Moreira.