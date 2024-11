Ilrestodelcarlino.it - Il teatro Europa si rifà il trucco. Mezzo milione per il restyling

Rinnovato negli impianti tecnologici e in alcune parti strutturali, è stato inaugurato ildi Montappone. Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di inaugurazione delsito nella centralissima piazza Roma, grazie ad un finanziamento di 490.000 euro tramite i fondi Pnc (Piano nazionale complementare), a febbraio del 2023 sono iniziati i lavori che hanno permesso di ristrutturale il cine, è stato completamente rifatto l’ingresso, i bagni, ricavando anche una piccolo locale che sarà dedicato ai service per i vari spettacoli; rifatti pavimento, pareti laterali e soffitto, le poltrone sono rimaste le stesse, ma sono state allargate le fila per le sedute tanto che la capienza ora sarà di 134 posti seduti, completamente rifatti camerini e impianto di illuminazione del palcoscenico.