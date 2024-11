Ilgiorno.it - I delitti del gruppo Ludwig: riaperto dopo 41 anni anni il caso del rogo al cinema Eros

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il titolare delaveva già testimoniato nel 1987 spiegando di aver riconosciuto Marco Furlan come la persona che “una quindicina di giorni prima dell’incendio” aveva “acquistato i biglietti anche per altri due giovani che lo accompagnavano”. E uno spettatore, il giorno della strage, aveva notato tre persone muoversi nel locale e deporre qualcosa in fondo alla sala a Milano, al civico 101 di viale Monza. Per ilnela luci rosse che il 14 maggio 1983 provocò la morte di sei persone, una delle azioni del, sono stati condannati Wolfgang Abel, morto a fine ottobre in Veneto, e Marco Furlan, uscito dal carcere nel 2008 con l’affidamento ai servizi sociali. Ma quel terzo uomo, descritto come “basso e tarchiato”, è sempre rimasto nell’ombra, così come il possibile coinvolgimento di una rete di estremisti neonazisti o sette esoteriche.