"Giardini, la vigilanza c’è. Telecamere nuove h24"

"Ipubblici non sono privi di controllo. Anzi, leche abbiamo installato garantiscono una visione continua". Il vicesindaco Michele Gulinelli replica alla lettera diffusa dall’associazione ‘Aggiungi un posto a tavola’, di cui abbiamo riferito ieri. Nella notte di Halloween, i vandali hanno preso di mira i giochi del parco, imbrattandoli, "e solo allora abbiamo scoperto che leche sorvegliavano direttamente il parco giochi erano state rimosse, per ragioni non ancora del tutto chiarite". "Da qualche mese neiè stato installato un sistema di videosorveglianza conad alta definizione, funzionanti a 360 gradi e con una centralina che le collega in rete. In tutto il Comune sono state posizionate numerose postazioni con un investimento di 100mila euro", dice il vicesindaco che quindi rassicura sulla possibilità di avere sempre la situazione sotto controllo.