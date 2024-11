Spazionapoli.it - Futuro Osimhen, il bomber ha scelto: decisione netta

Leggi su Spazionapoli.it

L’attaccante nigeriano Victorhaquale sarà il suo, la.In casa Napoli ci si appresta a tornare in campo al termine della sosta per le nazionali. Tra sette giorni gli Azzurri affronteranno la Roma nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Ci sarà bisogno della miglior versione della squadra, anche perché al “Maradona” si presenterà un’avversaria ostica, con un nuovo allenatore e tanta voglia di riscattarsi.A Castel Volturno si spera possa essere la partita dell’ex Lukaku, a secco nelle ultime due gare e protagonista di una prestazione sottotono contro l’Inter. Un Lukaku che quest’anno è chiamato a sopperire all’assenza di Victor, ora in prestito al Galatasaray dopo la bufera nata in estate intorno alla sua situazione. Il nigeriano di recente ha fatto il punto sul suo, prendendo unaper i mesi a venire.