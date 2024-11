Sport.quotidiano.net - Frenata per il Montevarchi. Lelli ripreso sul più bello

F. FOLIGNO 22 F. Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Brevi (70’ Di Cato), Ceccuzzi, Panaioli (61’ Settimi); Khribech, Tomassini, Calderini (77’ Pupo Posada). All. Manni.(4-2-3-1): Testoni; Artini, Ficini, Martinelli, Ciofi (92’ Casagni); Sesti, Saltalamacchia; Boncompagni (75’ Zhupa), Picchi (86’ Borgia), Orlandi; Priore (56’ Carcani). All.(squalificato, in panchina Adami). Arbitro : Iheukwumere Dell’Aquila. Reti : 33’ Picchi, 36’ Tomassini, 55’ Ciofi, 85’ Khribech. Note: spettatori 250. Ammoniti: Ceccuzzi, Priori, Panaioli, Mancini, Settimi, Zhupa, Artini, Borgia. Angoli: 7-6. FOLIGNO – L’Aquila Montervachi spaventa l’Acf Foligno. L’undici toscano una delle migliori squadre ammirate al ‘Blasone’ per due volte in vantaggio, proprio nei minuti finali quando stava assaporando il colpaccio ha subito il pareggio.