FOTO/ Vietri sul mare, sicurezza stradale: la marcia silenziosa con "Antonio nel cuore"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Vietato morire sull’asfalto”, “moderare la velocità è segno di civiltà”: sono solo due degli slogan utilizzati dall’associazione “nel”, fondata da Francesca Papalino, mamma diSenatore, il giovane studente originario disulmorto il 24 settembre 2023 in un incidentein sella al suo scooter.Da quel giorno la madre ha deciso che quell’incidente dovesse diventare un esempio per ferle stragi sulla strada e l’iniziativa di questa mattina, unapartita dasul, da Piazza Matteotti, è solo una delle tante iniziative che l’associazione ha messo in moto. Cartelloni e striscioni hanno ricordato l’importanza dellain una giornata, quella di oggi, che non è casuale per la realizzazione dell’iniziativa perché che cade in occasione della giornata mondiale per le vittime sulla strada.