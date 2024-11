Ilfoglio.it - Emilia Romagna e Umbria al voto: quanto contano per Meloni e Schlein e chi sono i candidati

Leggi su Ilfoglio.it

Da oggi si tengono le elezioni regionali ine in. Le urne saranno aperte domenica 17 dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 18 dalle 7.00 alle 15.00. Gli elettori saranno chiamati a scegliere i prossimi presidenti di regione e rinnovare il consiglio regionale. In, dove a differenza dell'sarà possibile esprimere fino a due preferenze (purché perdi genere diverso) ed è ammesso ildisgiunto, si voterà per il successore di Stefano Bonaccini. Il presidente del Partito democratico, governatore della regione per dieci anni, è stato eletto al Parlamento europeo ed è stato sostituito il 12 luglio 2024 dalla sua vice Irene Priolo come presidente ad interim. Inla governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei correrà per il secondo mandato.