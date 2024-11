Elezioni regionali in Umbria alle 19 affluenza al 31% | la sfida tra Tesei e Proietti

Leggi su Open.online

19 di domenica 17 novembre hanno votato circa il 31,22% degli aventi diritto. Si tratta di un dato inferiore rispetto al 52,78% della precedente consultazione che però si svolse solo nella giornata di domenica mentre in questa occasione si voterà anche lunedì fino15. A livello territoriale si è votato di più in provincia di Perugia, 31,67% (53,08 nel 2019), rispetto a quella di Terni, 29,90% (51,95). A questea contendersi la poltrona di governatrice di regione ci sono la presidente Donatella, supportata dal centrodestra e in cerca del secondo mandato, ela sindaca di Assisi Stefania, sostenuta da un’ampia coalizione di centrosinistra. I seggi sono aperti d23 di domenica 17 novembre, e nuovamente d15 di lunedì 18 novembre.2024: quando e come si votapuntano alla guida della Regionein una elezione in cui si presentano altri sette candidati: Marco Rizzo, Fabrizio Pignalberi, Giuseppe Paolone, Martina Leonardi, Moreno Pasquinelli, Elia Francesco Fiorini e Giuseppe Tritto Sono in totale 23 liste che compaiono sulle schede elettorali e 460 gli aspiranti consiglieri