Dove si vive meglio in Italia? Milano al primo posto, Monza al terzo: la classifica del 2024

È ancora una voltala città con la migliore qualità della vita in. O almeno, secondo ladelrealizzata daOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, arrivata ormai ventiseiesima edizione. Ma il capoluogo non è l’unica città della Lombardia sul podio, perchée Brianza guadagna ilnazionale (superata, al secondo, da Bolzano). Guardando a indicatori più specifici, invece, Mantova è alper qualità ambientale e Pavia al quarto per la sanità. Lamette in relazione nove dimensioni d’analisi, legati alle diverse sfaccettature che compongono un’ideale condizione di benessere: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo, reddito e ricchezza.