Coppa Davis 2024 Nadal in dubbio per il singolare | Vediamo come mi sento la squadra viene prima di tutto

A pochi giorni dall’inizio delle Finals dia Malaga, Rafaancora non se scenderà in campo da singolarista contro l’Olanda. “Cercherò di prepararmi nel miglior modo possibile, poi vedremo cosa deciderà il capitano – ha dichiarato in un’intervista pubblicata dalla Federtennis spagnola – Voglio aiutare in qualsiasi modo la, giocando o semplicemente essendo qui a dare il mio contributo“.Il maiorchino ha poi proseguito: “Percosa dobbiamo vederemiin allenamento. Se non mi vedo davvero pronto sono il primo che non vorrà giocare. E non èperché a volte ci si sente pronti e le cose vanno male“. In conclusione,ha ribadito: “Ladie il capitano non dovrebbe essere minimamente influenzato dalla reazione della gente a un mio mancato impiego.