Cinanon passa esami | fa strage a scuola

0.17 Otto persone sono state uccise e altre 17 ferite in un attacco con coltello in unaprofessionale nella Cina orientale e l'omicida - un ex allievo è stato arrestato. L'attacco è avvenuto presso l'Istituto professionale di arte e tecnologia di Wuxi, nella città di Yixing, nella provincia di Jiangsu. La polizia ha detto che il killer era un ex studente di 21 anni della, che avrebbe dovuto diplomarsi quest'anno ma non ha superato gli. Da qui la sua rabbia e gli omicidi, che ha confessato.