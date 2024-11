Oasport.it - Calcio a 5: Genzano ancora una volta a segno in Serie A. Tiene il passo la Feldi Eboli, rallenta Napoli

La sesta giornata del girone d’andata dellaA 2024-2025 dia 5 si è ufficialmente conclusa. Fra certezze e sorprese, ecco come sono andate le cose negli incontri del futsal italiano.fa 6 su 6: i capitolini vincono 6-2 contro l’Active Network continuando la loro marcia in testa alla classifica. A due lunghezze, la: affermazione in trasferta per 1-2 dei campani sul campo dell’Italservice Pesaro.Are invece è il, fermato sul pari dalla Fortitudo Pomezia in uno spettacolare 5-5, mentre la Roma si è imposta per 1-4 nella tana di una Sandro Abate incapace di contenere il cinismo dei giallorossi.A proposito di pareggi: 1-1 fra Sporting Sala Consilina e Meta Catania e 3-3 fra Petrarca e L84. Infine i blitz, per 2-3 e 4-5, rispettivamente della Came Treviso a Benevento e del Manfredonia a Cosenza.