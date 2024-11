Lanazione.it - Bimba morta, pronta la denuncia. Il legale: "La deposito dopo l’autopsia"

di Laura Valdesi SIENA Dovrà essere ricostruito l’intero percorso sanitario della piccola Camillaa soli 17 mesiaveva ingerito una minuscola pila. Servirà analizzare le cartelle cliniche, subito prese dagli investigatori, sia alle Scotte – qui la bambina è tornata due volte, venendo poi ricoverata – che all’ospedale del Cuore di Massa dove èil 12 novembre. La procura apuana indaga per omicidio colposo, non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati. E per iniziare a fare chiarezza, come la famiglia della bambina ha invocato da subito, risulterà determinante. L’incarico è già stato dato, i genitori hanno nominato un consulente medico, attraverso l’avvocato Vincenzo Bonomei. Si tratta del dottor Leonardo Donati. Sarà presente agli accertamenti che prenderanno il via domani alle 9,30 a Lucca.